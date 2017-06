Mais de uma dezena de hospitais e centros de saúde em risco de fecharem serviços

Ana Rita Cavaco já recebeu notificações de mais de uma dezena de serviços de Norte a Sul do País a informarem de que os enfermeiros especialistas vão deixar de exercer as suas competências de especialidade, a partir de 3 de julho, caso não sejam revistos os seus contratos individuais de trabalho e respectiva remuneração. A informação é avançada em comunicado divulgado ontem no site da Ordem dos Enfermeiros.

Ana Rita Cavaco avisa que esta situação necessita da intervenção do primeiro-ministro, lembrando que “ainda está por cumprir o compromisso assumido pessoalmente pelo ministro da Saúde [Adalberto Campos Fernandes] para a criação de um regime de exceção para a Saúde”.

“A OE teve conhecimento, por escrito, das manifestações enviadas aos presidentes dos conselhos de administração e ao ministro da Saúde por enfermeiros especialistas em Saúde Infantil e Pediátrica, Reabilitação, Médico-Cirúrgica e Materno Obstétrica de todo o País: ACeS do Cávado III/Barcelos/Esposende, CH Baixo Vouga, ULS Castelo Branco, CH Lisboa Central, ULS Norte Alentejano, ULS Baixo Alentejo, CH Médio Tejo, Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra), Hospital do Espírito Santo (Évora), Hospital Sra. da Oliveira (Guimarães), CH de Setúbal, CH do Oeste e ACeS Alto Ave”, pode ler-se no mesmo comunicado.