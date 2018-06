Mais de um em quatro empregos no interior de Portugal estão em risco

Um estudo da JPQ consultores e da Universidade do Porto revela que 28% dos empregos nas zonas do interior de Portugal estão em risco de não ser preenchidos. Os dados indicam que a escassez de mão-de-obra tem vindo a aumentar nos últimos anos, devido à migração dos mais jovens, o que coloca sérios desafios para garantir a qualidade de vida de quem insiste em manter-se no interior, avança o jornal “Público”.

Entre 2015 e 2050, estima-se que a população empregada nas regiões da fronteira do país deva encolher 28%, enquanto a população jovem e potenciais ativos deve recuar 20%.

Nas subregiões (NUT III) de Alto Minho, Cávado, Alto Tamêga, Douro, Terras de Trás-os-Montes, Algarve, Beira Baixa, Beiras e Serra da Estrela, Alto e Baixo Alentejo e Alentejo Central a quebra na população entre 2000 e 2015 foi de 3,2%. Já no outro lado da fronteira, em Pontevedra, Ourense, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz e Huelva (Espanha) registou-se um crescimento de 3,3%.