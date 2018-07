Mais de 30% dos residentes em Lisboa e no Porto preferem ir de carro para o trabalho

O automóvel é o meio de transporte mais utilizado pelos cidadãos residentes em Lisboa e do Porto nas suas deslocações para o trabalho. Os dados provisórios do Inquérito à Mobilidade nas Áreas Metropolitanas do Porto (AMP) e de Lisboa (AML) revelam que os residentes nestas zonas fazem, em média 2 a 3 deslocações por dia, cujo tempo de duração varia entre 20 a 25 minutos.

Os resultados provisórios do estudo indicam que a população móvel, isto é, o conjunto de pessoas que realizaram pelo menos uma viagem com início no dia de referência do inquérito, situou-se em 78,9% do total da população residente na AMP e 80,4% na AML. Durante os dias úteis, este indicador subiu para 82,9% no Porto e a 85,1% em Lisboa.

No caso da AMP, a proporção de população móvel foi mais elevada nos municípios do Porto (85,0%), Matosinhos (83,0%), Valongo (82,9%) e Arouca (82,2%). Os menores valores foram registados em Oliveira de Azeméis (70,0%), Santo Tirso (71,1%) e Póvoa do Varzim (72,3%).