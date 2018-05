Mais de 50 mil empregos em Portugal são criados por empresas alemãs

As empresas alemãs são uma das maiores empregadoras de Portugal logo a seguir ao Estado. No total são 400 as companhias instaladas no nosso país de acordo com a edição de quarta-feira do “Diário de Notícias” (DN).

As cinco maiores dão emprego a 20 mil pessoas com a “Bosch” a empregar 4.450 pessoas. Em 2016 as empresas germânicas registaram um volume de negócios de dez mil milhões de euros em faturação, sendo perto de metade desse valor foi em vendas para o mercado internacional.

Angela Merkel chega esta quarta-feira a Portugal para uma visita de dois dias e a primeira paragem será no Porto, para visitar “Bosch”, a empresa de engenharia eletrónica que emprega 4.450 pessoas. A chanceler alemã segue depois para a cidade de Braga num Volkswagen produzido na “Autoeuropa”.