Mais de 200 mil passageiros: Metro de Lisboa atinge marco histórico na noite de Santo António

O Metropolitano de Lisboa avançou hoje ter superado a fasquia dos 200 mil passageiros transportados na noite de Santo António.

Na noite de 12 para 13 de junho, o Metropolitano de Lisboa (ML), alcançou um marco histórico, escreve a empresa em comunicado: “foi a primeira vez, em mais de 58 anos de funcionamento” que “as quatro linhas funcionaram em simultâneo durante toda a noite”, possibilitando “o transporte de mais de 200.000 passageiros”, avança a empresa em comunicado.

Durante as festas de Santo António, o ML conseguiu assim cumprir os objetivos determinados pelo Ministério do Ambiente ao reforçar o serviço em todas as suas linhas, onde circularam comboios de 6 carruagens, durante vinte e quatro horas e de forma ininterrupta.