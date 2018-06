Mais de 10 milhões de euros para bairros da Madeira, 700 mil para remover fibrocimento no Bairro do Hospital

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, reforçou esta terça-feira o investimento de mais de 10 milhões de euros que tem existido nos bairros sociais da Madeira e ainda o alocar de 700 mil euros para a remoção de fibrocimento no Bairro do Hospital.

Albuquerque visitou o Bairro do Hospital onde os trabalhos de remoção do fibrocimento devem ficar concluídos em julho para além da obras de requalificação que estão a ser feitas neste complexo habitacional.

“A empreitada insere-se no objectivo de um projecto de investimento de mais 10 milhões de euros nos bairros da Madeira”, explicou. Está prevista também a remoção de fibrocimento de forma a que existam “condições dignas” de habitabilidade e “sem perigo de contaminação” por esta substância, sublinhou o governante.

De recordar que o executivo madeirense tem em curso por exemplo no âmbito do programa ‘Ação Cuidar Reabilitação de Edifícios’ o executivo vai aplicar uma verba de 3,2 milhões de euros com o intuito de reabilitar o Bairro da Nazaré, 16 moradias no Porto Moniz e em Santo Amaro.

A regeneração do Bairro da Palmeira no valor de 5 milhões de euros e está também disponível uma verba de 1,8 milhões de euros, a nível do ‘Prevenir’, para se remover materiais com fibras de amianto no Bairro da Nazaré, no Complexo Habitacional da Ajuda, no Conjunto Habitacional Ribeira Grande, e no Bairro dos Professores, Porto Santo.