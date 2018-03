Mais antigo fabricante de armas dos EUA declara falência

Considerado o mais antigo fabricante de armas dos EUA, a Remington Outdoor entrou com um pedido junto aos tribunais para se declarar em suspensão de pagamentos e, dessa forma, beneficiar da protecção da lei de falências para reorientar o seu modelo de negócio.

A empresa avançou um acordo com seus credores em fevereiro para reestruturar a sua dívida – estimado em cerca de 700 milhões de dólares (564 milhões de euros).

“Este acordo representa o compromisso da empresa e dos credores em apoiar a reestruturação da dívida da Remington, que será realizado através de um plano de reorganização conjunta pré-estabelecido que será registado no Tribunal de Falências do Distrito de Delaware em conjunto ao pedido voluntário de reorganização previsto no Capítulo 11 da Lei de Falências dos EUA “, indicou a companhia.