Maior géiser do Parque Nacional de Yellowstone entrou em erupção pela oitava vez desde março

O maior géiser do Parque Nacional de Yellowstone, no estado do Wyoming, nos EUA, entrou em erupção pela oitava vez desde o passado mês de março. O “steamboat” voltou a entrar em erupção na última aconteceu na passada segunda-feira.

Este géiser está a confundir os cientistas norte-americanos que ainda não encontraram explicações para as sucessivas erupções.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) existe uma periodicidade de erupções a cada sete, oito dias. Embora as erupções destas nascentes termais possam ser perigosas se estiverem muito próximas, no entanto elas não apresentam um risco de erupção maior do supervulcão de Yellowstone. Este tipo de erupções são normais no sistema vulcânico de Yellowstone.

Esta nascente termal ao contrário do géiser mais famoso deste parque conhecido como “old faithful”, irrompe muito raramente, mas tem uma força maior de rebentamento, podendo lançar água a 100.º de temperatura até 100 metros de altura. A última vez que o “steamboat” tinha entrado em erupção, tinha sido em 2014.