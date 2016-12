O maior festival de gelo e neve do mundo em imagens

O Festival Internacional de Escultura de Gelo e Neve de Harbin, na China, é o maior do género no mundo.

Inicialmente era apenas para participantes chineses, mas com o passar do tempo tornou-se um evento internacional. Começa a 5 de janeiro todos os anos e dura um mês. No entanto, por vezes a exposição é inaugurada algumas semanas antes e fica aberta durante mais tempo, consoante as condições climáticas.

Durante o festival, duas exposições principais são realizadas em áreas diferentes: Sun Island, e Ice e Snow World. Sun Island é uma área recreativa no lado oposto do rio Songhua e possui uma exposição de enormes esculturas de neve.

Ice e Snow World é uma área aberta à noite, possui edifícios iluminados em tamanho real, que são feitos de blocos de gelo retirados directamente do Rio Songhua.