Maior captação de investimento estrangeiro acarreta responsabilidades

Podemos verificar que existe um alinhamento entre a perceção que investidores têm, a forma como Portugal é avaliada em diversos rankings internacionais e a melhoria dos indicadores económicos do país. Esta conjugação de fatores traduziu-se num número recorde de Investimento Direto Estrangeiro (IDE) durante 2017, com um aumento de 59 para 95 novos projetos.

Constatamos que mais de 70% destes investimentos são projetos novos onde a área de Investigação e Desenvolvimento ganhou um maior peso (com 18 novos projetos).

Verificamos que os investidores acreditam nos ativos estruturais do país, com níveis de atratividade cada vez maiores, nomeadamente no que diz respeito à estabilidade do clima social, infraestruturas de telecomunicações, ambiente legal e regulatório e sistema de incentivos centrais. É salientada a elevada qualidade dos nossos recursos humanos e sua capacidade de adaptabilidade. No entanto, é também feita uma chamada de atenção para a necessidade de políticas de desenvolvimento de competências em áreas estratégicas como competências linguísticas, engenharia, tecnologias de informação. De facto, esta necessidade tem uma vertente global e reflete uma das preocupações da atualidade: a adequabilidade dos recursos existentes e em dimensão suficiente.