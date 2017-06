Maia: JPP assina acordo eleitoral com o PS

A formalização do acordo ocorreu este fim-de-semana numa unidade hoteleira da Maia com a presença do secretário-geral do JPP, Élvio de Sousa, também deputado no parlamento madeirense, e da secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes.

Francisco Vieira de Carvalho é o candidato da coligação à Câmara Municipal da Maia, concorrendo com o slogan “Um novo Começo na Maia”.

“Trata-se de uma candidatura a favor das pessoas da Maia, que se funda nos compromissos de serviço público e de ética, baseado no compromisso de cidadania do Juntos pelo Povo, em prol do cidadão e das suas necessidades”, disse Élvio Sousa, que destacou a progressiva expansão política do JPP em território continental.