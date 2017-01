Carlos Slim convoca os jornalistas (será por causa de Trump?)

Carlos Slim, atacado por Trump durante a campanha eleitoral, convocou uma conferência de imprensa para esta sexta-feira, na Cidade do México às 12h30 (em Portugal é às 18h30). O último encontro dos dois magnatas aconteceu em dezembro passado, num dos resorts do presidente dos EUA, na Florida. Nesse encontro esteve, também, presente Arturo Elias, genro e porta-voz de Slim, que afirmou que a conversa foi “cordial” e que trouxe “boas vibrações” para o país mexicano.

O magnata mexicano, considerado o homem mais rico do seu país e um dos mais ricos do mundo, é o principal acionista do ‘The New York Times’ e tem um império nas áreas da indústria mineira, telecomunicações, bancos e empresas de construção. De acordo com a ‘Forbes’, o valor dos ativos de Slim desvalorizou em cerca de cinco milhões de dólares, quatro dias depois da eleição de Trump.

A tensão política que se faz sentir entre os dois governos não se deve só à construção do muro na fronteira entre México e EUA mas, também, o facto do Presidente norte-americano ter afirmado, mais do que uma vez, que seria o México a pagar o muro, levando Enrique Peña Nieto, Presidente mexicano, a cancelar a reunião, marcada para a próxima terça-feira, dia 31 de Janeiro.