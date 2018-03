Madeirenses vão poder fazer em casa o teste do VIH

O ‘Teste@casa’, um projeto pioneiro de rastreio da infeção por VIH da Abraço, vai abranger as regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

As colheitas das amostras serão realizadas em casa, pelos interessados, e as análises efetuadas em laboratório, garantido o completo anonimato de quem pretende realizar o teste de rastreio.

Na Madeira existem, segundo os dados da secretaria regional da Saúde, 628 casos de infeção por VIH. Em entrevista ao Jornal Económico, o presidente da Associação Abraço, Gonçalo Lobo, defende que a disponibilização de testes rápidos do VIH afigura-se no arquipélago como sendo de extrema importância, na medida em que vai permitir uma maior efetividade na prevenção e no cuidado das pessoas infetadas.