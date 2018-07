Madeira volta a reclamar os 30,5 de euros para reconstrução pós-incêndios

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, voltou esta segunda-feira a reclamar a verba de 30,5 milhões de euros destinados à consolidação de escarpas e taludes no domínio da prevenção e gestão de incêndios florestais, na sequência dos incêndios ocorridos em Agosto de 2016.

“Há uma situação curiosa relativamente a esse dinheiro, o sr. ministro diz que tem o dinheiro mas quando fomos à reunião da reprogramação dos fundos comunitários constatou-se que o dinheiro não estava lá. Se tem o dinheiro que mande. Eu não posso começar as obras sem o dinheiro, senão vou preso porque o Tribunal de Contas não deixa”, criticou Albuquerque esta manhã, durante uma visita às obras de canalização e regularização do Ribeiro do Monte, no Funchal.