Madeira vai comparticipar com 1 milhão de euros obras na Casa de Saúde São João de Deus

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, garantiu esta quarta-feira que o executivo madeirense vai comparticipar as obras que serão efectuadas na Casa de Saúde São João de Deus no valor de 1 milhão e 70 mil euros.

Durante a sua intervenção Albuquerque destacou que o Governo Regional para além de comparticipar as obras na casa de saúde também já tinha dado respostas a um apelo da instituição relativo à actualização das diárias que passaram para os 43 euros.

“Este é um investimento essencial na melhoria da saúde mental na Madeira e na capacidade de humanização da instituição nos cuidados mentais”, realçou o governante.