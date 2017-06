Madeira: Representante da República defende conclusão da revisão do Estatuto Político

“Sem aporias que a desvirtuem, a revisão do Estatuto Político‑Administrativo permitirá, certamente, não apenas melhorar a autonomia político-legislativa da nossa Região, mas também sedimentar a arquitetura das relações com os órgãos centrais da República”, observou.

Falando na cerimónia de entrega de condecorações – por delegação do Presidente da República – no Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, Ireneu Barreto referiu que estas relações institucionais são hoje “sãs e transparentes, mas devem ser reforçadas, porque são essenciais para o aprofundamento da autonomia regional”.

Barreto dirigiu-se às autarquias locais em ano eleitoral: “A afirmação do poder local e da autonomia regional constituiu duas das mais importantes conquistas de abril. E é justamente aqui, na Madeira, que podemos ver ambos em ação”.

“Em ano de eleições, estou certo de que, mais uma vez, demonstraremos a maturidade democrática que nos caracteriza, e que saberemos debater as questões relevantes para as populações, pensando acima de tudo nos seus interesses, e com a elevação exigida pela ocasião”, disse.

Alertando para “fenómenos populistas que emergem em diversos estados, dentro e fora da Europa”, Irineu Barreto considerou “reconfortante perceber que não há em Portugal partidos radicais, e os valores que sempre nos orgulhamos de preservar e defender, são vividos pelas nossas comunidades no estrangeiro”.

“Os tempos de hoje são, porém, conturbados a diversos níveis. Pela primeira vez, a União Europeia será confrontada com um processo de fragmentação, com a saída do Reino Unido, onde vivem muitos portugueses e onde a comunidade madeirense é particularmente relevante. Devemos acompanhar, com atenção, o desenvolvimento do chamado “Brexit”, prevenindo que este não traga consequências negativas para os nossos compatriotas que pretendam continuar a residir e trabalhar no Reino Unido”, afirmou.

O Representante da República na Madeira não esqueceu os nossos conterrâneos “que residem em estados que atravessam momentos difíceis, confrontados com a intolerância, a xenofobia, o terrorismo, a crise das instituições, a instabilidade política e social, cuja situação acompanhamos com toda a atenção e cuidado”.

“Esta solidariedade deve ser vivida como um desígnio nacional, fazendo sentir a estes nossos compatriotas que há, não apenas uma Região, mas todo um País, dos cidadãos às instituições, da mais humilde junta de freguesia até às mais altas instâncias, com disponibilidade para ajudá-los, por todos os meios ao nosso alcance”, afirmou Irineu Barreto.

Nas comemorações do dia de Portugal hoje realizadas no Funchal, e por proposta do Representante da República, foram condecoradas duas individualidades – a médica Isabel Mendonça, com um importante contributo na investigação no âmbito da sua especialidade, a cardiologia (grau de Comendador da Ordem do Mérito) e o padre João Vieira (grau de Comendador da Ordem da Instrução Pública) pelo trabalho desenvolvido nos Salesianos – e uma instituição, a Associação de Futebol da Madeira (Membro Honorário da Ordem do Mérito).