Madeira representada nas Jornadas Atlânticas que se realizam nos Açores

A Madeira está representada nas Jornadas Atlânticas, através de 10 de deputados, que se iniciam este domingo que reúne ainda os Açores, Canárias e Cabo Verde.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Tranquada Gomes, é o responsável por presidir a representação parlamentar regional que integra quatro grupos de trabalho nestas jornadas atlânticas.

Os grupos de trabalho vão discutir ‘As Regiões Ultraperiféricas, os Estados e a União Europeia’ (grupo 1), ‘As economias da Macaronésia no contexto da economia global: especial incidência do turismo, comércio e sector primário’ (grupo 2), ‘A Macaronésia e as alterações climáticas’ (grupo 3), e a ‘Educação, Cultura e igualdade de género’ (grupo 4).

A Madeira está representada no grupo 1 por Adolfo Brazão (PSD) e Lopes da Fonseca (CDS/PP). A Região preside ao grupo 2 através dos deputados Jaime Filipe Ramos (PSD), Eduardo Jesus (PSD) e Rui Barreto (CDS/PP). No grupo 3 estão José Prada (PSD), Carlos Costa (JPP) e Rodrigo Trancoso (BE) e no grupo 4 estão Rubina Leal (PSD) e Mafalda Gonçalves (PS).

No programa das Jornadas Atlânticas está incluída as visitas à Central Geotérmica da EDA, ao Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos, ao Museu do Vinho, e também à Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico.

As reuniões dos grupos de trabalho estão marcadas para segunda-feira pelas 12h00. A declaração conjunta das Jornadas Atlânticas está prevista para terça-feira às 17h00 e o encerramento da reunião é feito pelas 19h30.