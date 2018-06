Madeira representada na Conferência Internacional do Trabalho em Genebra

A Madeira está representada, através de Benício Nunes, inspetor regional do Trabalho, na reunião da Conferência Internacional do Trabalho, órgão supremo da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que se realiza em Genebra, até à próxima sexta-feira.

Na conferência estão presentes delegações dos 187 Estados Membros bem como vários observadores numa reunião que debate assuntos relativo ao mundo do trabalho.

A reunião que termina esta sexta-feira tem como tema ‘Construir um futuro com trabalho digno’ e ‘Promover o emprego, proteger as pessoas’ e tem destacado a importância “do emprego e do trabalho digno para a manutenção da paz no mundo”.