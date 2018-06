Madeira representa 2,5% da população de Portugal, Região perde habitantes em seis concelhos

A população da Madeira representa 2,5% da população de Portugal, com os seus 255.650 habitantes. O concelho mais populoso é por larga margem o Funchal (105.188) seguido por Santa Cruz (43.976) e Câmara de Lobos (34.147) diz o estudo Retrato da Madeira da Pordata. Entre 2001 e 2016 seis de 11 concelhos da Região perderam habitantes.

Entre 2001 e 2016 apenas o Funchal, Santa Cruz, Ponta do Sol e Porto Santo registaram um aumento no número de habitantes. De destacar Santa Cruz que neste espaço teve uma subida assinalável nos seus residentes.

A Ribeira Brava manteve os seu número de habitantes praticamente idênticos sendo que os restantes concelhos, tiveram perdas no seu número de habitantes.

O Porto Moniz é o concelho que reúne menos habitantes com 2.404, seguido por Porto Santo (5.174) e São Vicente (5.178). Acima dos 10.000 habitantes estão Calheta, Ribeira Brava, Machico, Câmara de Lobos, Santa Cruz e Funchal.

Dos 255.650 habitantes a grande maioria reside no Funchal (105.188).

Se tivermos em conta a densidade populacional o Funchal lidera com 1.381 habitantes por quilómetro quadrado, seguido por Câmara de Lobos (655) e Santa Cruz (540). Porto Moniz (29), São Vicente (66), Santana (73) estão no lado inverso desta tabela.

Só o Funchal, Santa Cruz, e Câmara de Lobos estão acima da média da Região que se situa em 319 habitantes por quilómetro quadrado.

A Madeira representa 1,5% da população estrangeira residente em Portugal com 6.049 habitantes. A maioria (3.661) é do Funchal. Em quatro municípios (Funchal, Porto Santo, Machico, Câmara de Lobos) é evidente, entre 2001 e 2016, uma quebra no número da população estrangeira.