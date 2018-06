Madeira rejeita visão redutora da política de coesão e defende manutenção dos apoios comunitários em Bruxelas

O secretário regional do Equipamento e das Infraestruturas, Amílcar Gonçalves, afirmou durante na Conferência de presidentes das Regiões Ultraperiféricas (RUP) que a Madeira defende a manutenção dos apoios actuais no próximo quadro comunitário e que a Região vai rejeitar qualquer visão redutora da política de coesão.

Na sua intervenção Amílcar Gonçalves destacou que as RUP são “uma realidade regional europeia única” e que apesar dos “constrangimentos estruturais permanentes” constituem “um valor acrescentado inegável à União Europeia em numerosos domínios”.

Tendo isso em conta o governante apelou a que o Parlamento Europeu “mantenha o empenho político que sempre demonstrou” na defesa da ultraperiferia e que o executivo da Madeira vai rejeitar “qualquer visão redutora” da Política de Coesão e que vai defender a manutenção dos mesmos recursos que existem no próximo quadro financeiras de apoios comunitários.

Amílcar Gonçalves referiu que não concorda com o aumento da comparticipação nacional a nível das taxas de cofinanciamento e ainda a rejeição da proposta que prevê o corte anunciado no Fundo de Coesão e que essa redução iria “comprometer o cumprimento dos objetivos propostos”.

O governante no entanto apresentou as suas congratulações com a manutenção de uma dotação adicional no Fundo de Desenvolvimento Regional (FEDER) para as RUP. Amílcar Gonçalves apelou a que em vez de se cortar na Política Agrícola Comum se reforce a dotação financeira neste programa “de modo a que estas possam enfrentar os novos desafios que lhes são colocados”.

“Reiteramos a importância para as nossas regiões de uma política de coesão ambiciosa, para um acesso ao mercado único europeu efetivo e de uma PAC competitiva, numa economia europeia cada vez mais aberta e marcada pela existência de Acordos de Comércio Livre, que ideologicamente não rejeitamos, mas que afetarão necessariamente a nossa competitividade, atendendo à reduzida dimensão dos nossos mercados», afirmou o governante.

A Conferência de presidentes das RUP, dirigida por Canárias, e que se realizou em Bruxelas, defendeu também a manutenção do actual quadro de apoio, na Política de Coesão, no próximo quadro comunitário e que isso “permitiria continuar a principal política de investimento e de criação de emprego nestas Regiões”.