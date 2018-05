Madeira reforça resposta a catástrofe com 25 telefones satélite e sala de crise

25 telefones satélites instalados em pontos fulcrais como a sede do Governo Regional, esquadras da PSP, e corporações de bombeiros, e ainda uma sala que vai servir como centro de crise são algumas das novidades do renovado protocolo assinado esta segunda-feira, na Secretaria Regional da Saúde, entre a Altice Portugal e o Serviço Regional de Protecção Civil.

Estes dispositivos são no fundo um plano B, ou uma rede de segurança, que vem reforçar a resposta, em termos de comunicação, em cenário de crise, catástrofe, ou emergência, ao Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança em Portugal (SIRESP), explicou Pedro Ramos, secretário regional da Raúde.

Pedro Ramos reforçou que em situações de emergência é preciso “garantir que as comunicações estão sempre asseguradas” e é com essa perspectiva que a rede de segurança é agora reforçada com estes 25 telefones satélites