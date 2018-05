Madeira reforça medidas de combate ao desemprego de longa duração

Os desempregados que já tenham estado integrados em programas de emprego só podem ser colocados nesta medida se forem integrados numa entidade diferente da anterior colocação.

As entidades promotoras que, após ter beneficiado da colocação de 3 estagiários não tenham contratado no mínimo um dos estagiários com contrato de trabalho, a tempo inteiro, igual ou superior a 12 meses, ficam impedidas de beneficiarem de qualquer medida de emprego pelo período de 1 ano.

Está também previsto o aumento do valor da bolsa de estágio de 1,65 para 1,75 vezes o valor correspondente ao IAS, para os estagiários com qualificação de nível 8 do Quadro Nacional de Qualificações, e a redução do horário do estágio de 40 para 35 horas semanais e das 8 para 7 horas diárias.