Madeira recebe encontro nacional da Associação Portuguesa de Psiquiatria da Infância e da Adolescência

A Casa de Saúde Câmara Pestana, no Funchal, recebe entre 12 e 14 de abril, o encontro nacional da Associação Portuguesa de Psiquiatria da Infância e da Adolescência. Neste evento estão confirmadas as presença de Dieter Wolke, da Universidade de Warwick, e de Daniel Sampaio, psiquiatra.

O evento tem como tema ‘Levadas e Veredas … Os Caminhos da Saúde Mental na Infância e da Adolescência’. Durante esta iniciativa promovida pela Associação vão ser abordados temas como ‘As Novas Questões em Saúde Mental da Infância e Adolescência’, ‘O Internamento em Pedopsiquiatria’, e ‘Os Novos Caminhos da Pedopsiquatria’.

Dieter Wolke será um dos oradores convidados do evento. O professor no departamento de Psicologia e Divisão de Saúde Mental e Bem-Estar, da Universidade de Warwick, tem a sua investigação centrada no bullying num contexto escolar e familiar.