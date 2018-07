Madeira quer internacionalizar artes plásticas

A intenção do Governo Regional passa por uma maior aposta na internacionalização das artes plásticas. O presidente do executivo madeirense, Miguel Albuquerque, diz que a lacuna tem de ser suprida e assegura que a Quinta Magnólia, que deve estar finalizada em princípios de 2019, vai ter uma galeria que vai conter exposições com artistas de renome nacional e internacional.

“Temos de melhorar que internacionalizar as artes plásticas”, afirmou Albuquerque esta quarta-feira. “Precisamos de uma galeria com exposições periódicas com artistas nacionais e internacionais. A reabilitação da Quinta Magnólia será importante para garantir um programa anual de artes plásticas com artistas de renome”, esclareceu o governante.

Albuquerque destacou ainda o trabalho de relevo que tem sido feito, em termos de arte contemporânea, no Museu de Arte Contemporânea da Madeira (MUDAS), mas que é importante “suprir a lacuna” que ainda exista na Madeira em termos de artes plásticas.