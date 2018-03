Madeira no Comité das Regiões com emprego entre as prioridades

A Madeira vai estar representada entre quinta e sexta-feira pela secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, na reunião plenária do Comité das Regiões, em Bruxelas. Nesta reunião vai ser discutido um diploma relativo ao Fundo Social Europeu (FSE) que pretende dar uma maior atenção ao desemprego de longa duração e à colocação de jovens no mercado de trabalho.

Nesta reunião do Comité das Regiões vão ser apresentados 10 pareceres de iniciativa. Para além da Revisão intercalar do FSE a reunião plenária vai discutir ainda um documento relativo à banda larga.

Neste documento é referida a necessidade de se desenvolver “modelos simplificados” que facilitem as pequenas empresas a” investir e oferecer soluções” nas zonas de menor cobertura e ainda que os projetos de desenvolvimento de banda larga sejam reconhecidos como “serviços de interesse económico geral”.