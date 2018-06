Madeira já contabilizou 1 milhão de euros de prejuízos na agricultura devido às intempéries

O secretário regional da Agricultura, Humberto Vasconcelos, garantiu que o Governo da Madeira vai cumprir a sua promessa de pagar aos agricultores os prejuízos, que até ao momento já foram apurados em 1 milhão e 40 mil euros, causados nas culturas devido às intempéries de fevereiro e março. O governante esclareceu que o orçamento regional quando foi feito não previa pagamentos devido às intempéries uma situação que ficou resolvida com o rectificativo.

A garantia do secretário regional foi dada durante o debate mensal entre as bancadas parlamentares e o Governo Regional. Humberto Vasconcelos diz que os agricultores que tinham seguros para as suas culturas já receberam os respectivos valores através do Crédito Agrícola.

Foram deixadas críticas ao executivo da Madeira críticas, por parte do BE, relativamente ao monopólio da operação portuária da Região. O deputado, Roberto Almada, diz que os “monopolistas dos portos têm continuado a explorar os madeirenses”.