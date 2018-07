Madeira já concedeu apoios de 16,3 milhões ao abrigo de programas de incentivo

Em 2018 a Madeira já concedeu apoios avaliados em 16,3 milhões de euros ao abrigo de programas de incentivo que contam com comparticipação de fundos comunitário e suporte no Orçamento Regional. Esta segunda-feira são entregues verbas de 3,88 milhões de euros para 78 projectos que se inserem em programas como o apoio ao funcionamento e investimento.

Dos 3,88 milhões de euros que serão entregues esta segunda-feira 3,3 milhões de euros resultam de comparticipação comunitária sendo o restante suportado pelo Orçamento Regional.

Serão apoiados 78 projetos, sendo que 68 se inserem no Sistema de Incentivos de Apoio ao Funcionamento e 10 realizam-se no âmbito do Sistema de Incentivos de Apoio ao Investimento em programas como o Valorizar, Empreender, e Internacionalizar 2020.