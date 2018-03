Madeira investe em programa de saúde oral e na contratação de mais dentistas

O Serviço Regional de Saúde (SESARAM) vai contratar, no âmbito da estratégia regional de Saúde Oral, mais três médicos dentistas. A ideia é, avançou ao Económico Madeira, o secretário regional Pedro Ramos, cobrir as áreas de Machico, São Vicente e Câmara de Lobos.

“Ao nível nacional, há o cheque-dentista, aqui nós não precisamos porque temos dentistas nos centros de saúde e hospital”, afirma Pedro Ramos.

Na Madeira, a estratégia para a saúde oral já abrangeu, desde 2016, sete mil crianças, conseguindo uma redução das cáries dentárias na ordem dos 22%. Atualmente, o plano regional inclui os programas ‘Madeira a Sorrir’, ‘Alimentar Sorrisos para as grávidas’, ‘Intervenção Precoce na Oncologia’ e ‘+ 65 anos’. A meta é, de acordo com o presidente do Governo, Miguel Albuquerque, “abarcar toda a população escolar da Região”.