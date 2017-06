Madeira: gabinete de apoio ao emigrante da Venezuela reúne hoje

Nesta primeira reunião, segundo foi hoje divulgado, serão definidas as bases e as metodologias de trabalho, bem como a articulação e concertação com os diferentes serviços que estão representados naquela estrutura.

O Económico Madeira soube de fonte oficial que este gabinete vai preparar um relatório sobre a situação atual na Região – admite-se que cerca de 4 a 5 mil emigrantes madeirenses regressaram à Região nos primeiros meses deste ano – tentando identificar os propósitos desses emigrantes (regresso definitivo ou temporal), a sua zona de residência na Região, a composição dos agregados familiares, no caso de se tratarem de estruturas completas, as principais necessidades, nomeadamente em termos de saúde e financeiros, as dificuldades dos mais jovens, particularmente quanto à educação e à língua, e as expetativas quanto a emprego.

Recorda-de que cerca de mil emigrantes madeirenses regressados da Venezuela já estão inscritos no Centro de Emprego Regional.

Este gabinete vai proceder também a uma estimativa dos encargos que a Região poderá vir a ser obrigada a ter uma estimativa de 7 a 8 mil emigrantes, embora a cadência e intensidade dos regressos dependa da evolução da situação política, social e económica na Venezuela, dos níveis de segurança e de da criminalidade contra comerciantes e famílias.

Para além do Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares, que na estrutura governativa madeirense tutela a emigração, integram este gabinete o coordenador do Centro das Comunidades Madeirenses e Migrações, técnicos das Direções Regionais da Administração de Justiça, Finanças, Segurança Social, Educação, Agricultura, além de representantes de organismos públicos como o Instituto de Desenvolvimento Empresarial, a Investimentos Habitacionais da Madeira, o Instituto do Emprego da Madeira, Serviço Regional de Proteção Civil, Gabinete Apoio ao ingressop no Ensino Superior, Instituto da Saúde, SEF, Alfândega do Funchal, Unversidade da Madeira e da nova associação de apoio aos emigrantes da Venezuela, a Venecom.

No Verão os dois governos, da República e Regional, deverão reunir-se para definirem estratégias em função da evolução da situação e da movimentação que for registada entre a comunidade portuguesa radicada na Venezuela, particularmente a madeirense.