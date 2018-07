Madeira exige reposição imediata dos 30,5 milhões de euros retirados pela República para os incêndios

A vice-presidência do Governo Regional exigiu, esta quinta-feira, a reposição dos 30,5 milhões de euros prometidos pela República, à Madeira, para ajudar nas obras relativas aos incêndios de 2016. O organismo liderado por Pedro Calado diz que o ministro dos Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Marques, tenta habilmente “inverter o ónus” a estas verbas que a Região reclama terem sido retiradas pelo governo central.

O executivo madeirense voltou a reforçar o seu voto de protesto contra esta retirada de apoios comunitários acrescentado “ser admissível” que o Governo da República deixe de honrar o compromisso assumido perante a Madeira e os Madeirenses” e nesse sentido deve proceder à reposição imediata dos 30,5 milhões de euros.

“Do ponto de vista estritamente técnico, sem qualquer intencionalidade política, a verdade é que o facto de não estar formalizado o reforço do montante global a que a Madeira tem direito no âmbito do POSEUR, condiciona a capacidade das entidades regionais que têm projetos para lançar concursos”, esclarece a vice-presidência.