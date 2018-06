Madeira envolvida em projeto europeu para o setor vitivinícola

O projeto chama-se Eurovitisos, tem apoio da União Europeia, e quer estimula o intercâmbio entre alunos e profissionais do sector vitivinícola. A última reunião aconteceu em Teneferife, Canárias, onde a Madeira levou uma delegação com o objectivo de aprofundar conhecimentos nesta área.

Nesta deslocação foi possível visitar três importantes adegas do Norte de Tenerife (Tajinaste, Vinatico e Monje) e acompanhar as experiências que estão a ser realizadas nestes locais a “nível de condução e na redução de tratamentos fitossanitários”.

Outro dos objetivos do projecto alerta também para o impacto das alterações climáticas. O Eurovitisos tem financiamento da União Europeia no âmbito do Erasmus+. Tenerife, Madeira e Borgonha são as regiões envolvidas nestas iniciativa.