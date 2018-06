Madeira e Açores são as regiões do país onde menos se poupa nos supermercados, diz DECO Proteste

A DECO Proteste elaborou um estudo sobre os supermercados mais baratos a nível nacional. Este trabalho diz que os supermercados das Madeira e dos Açores são os estabelecimentos onde menos se poupa num cabaz de 150 e 400 euros.

Apesar da Regiões Autónomas terem os supermercados onde menos se poupa verifica-se no estudo da Deco Proteste que na Madeira a loja mais barata é o Super São Roque, na Estrada Comandante Camacho de Freitas, e a cadeia mais em conta é o Novo Super. Nos Açores temos o Solmar e o Continente Modelo.

O estudo da DECO Proteste coloca o Novo Super, na Travessa do Novo Hospital e o Novo Super da Estrada Ponte Oliveira, no Caniço, como o 2º e 3º estabelecimento mais em conta na Madeira. Na lista seguem-se três estabelecimentos do Pingo Doce e mais três do Continente Modelo.