Madeira é a segunda região do país com o valor mais elevado na renda da habitação

A Madeira foi em 2017 a segunda região do país com o preço mais elevado na renda da habitação. Cada metro quadrado na Região Autónoma ficou fixado em 5,15 euros face aos 6,16 euros da zona metropolitana de Lisboa de acordo com a Direção Regional de Estatística (DREM).

Em 2017 existiram na Região 1091 novos contractos de arrendamento de alojamentos familiares. O preço médio da renda ficou nos 5,15 euros por metro quadrado face aos 4,39 euros da média nacional.

O Funchal concentrou 750 novos contractos de arrendamento (68,7%). A capital madeirense, com 5,85 euros/m2, foi também o único município com um valor mais elevada face à renda média registada na Região Autónoma.