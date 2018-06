Madeira de fora de apoio a infraestruturas portuárias e aeroportuárias no Interligar Europa, diz eurodeputada social democrata

A eurodeputada do PSD, Claúdia Monteiro de Aguiar, denuncia a exclusão da Madeira de possíveis apoios comunitários para infraestruturas portuárias e aeroportuárias no âmbito do programa Interligar Europa.

Claúdia Monteiro de Aguiar explica que o Parlamento Europeu legislou no sentido de existirem estes apoios mas que quando recebeu a proposta por parte da Comissão Europeia, que engloba a posição dos vários governos, entre os quais o português, só estava contemplada a região do Douro no que diz respeito às infraestruturas portuárias e aeroportuárias.

A eurodeputada social democrata critica este “olhar sectorial” que coloca de parte uma região ultraperiférica como a Madeira.