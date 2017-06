Madeira dá 6,3 milhões para promoção turística

O apoio financeiro foi atribuído no âmbito da celebração de um contrato-programa estabelecido com aquela Associação de Promoção “tendo em vista a prossecução da comparticipação das despesas inerentes à concretização do plano das ações de promoção do destino Madeira, como também as despesas de funcionamento para ano de 2017”.

Da comparticipação financeira agora atribuída, cerca de 4,5 milhões de euros serão pagos no decorrer deste ano enquanto os restantes 1,9 milhões de euros apenas serão disponibilizados em 2018.