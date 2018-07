Madeira critica falta de força da República para resolver constrangimentos da TAP

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, criticou a falta de força e silêncio da República, e também dos deputado do PS da Região, para resolver os constrangimentos, quer sejam por via de cancelamentos ou atrasos, nas viagens da TAP para a ilha.

“Entendemos as questões e razões operacionais que as companhias todas têm. Neste momento, a única coisa que não conseguimos entender e gostaríamos que fosse corrigido rapidamente é o envolvimento que o Estado português está a ter nesta matéria”, disse Pedro Calado.

O governante censurava os sucessivos cancelamentos e atrasos nos voos de e para a Madeira pela TAP, que justifica os constrangimentos com o argumento de “razões operacionais”.