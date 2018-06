Madeira com menos 547 pessoas no desemprego

A Madeira registou em maio menos 547 pessoas no desemprego face ao mês anterior de acordo com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Em termos homólogos também existem boas notícias para a Madeira. em maio verificou-se uma quebra de 8,9% que se traduz em menos 1.631 pessoas desempregadas. Se tivermos em conta o mês anterior a descida foi de 3,2%.

Nesta altura existem 16 mil 670 desempregados na Madeira, o que contrasta com os 18 mil 301 de março, e este valor representa 4,8% do total nacional.

Os Açores tiveram também quebras no desemprego numa tendência que se espalha a todas as regiões do país. Em termos homólogo esta foi de 12,2% e a nível mensal saldou-se pelos 2,8%. Em maio existiam 8 mil 344 pessoas em situação de desemprego nesta Região Autónoma.

Apesar da descida dos Açores e da Madeira no desemprego estas regiões foram as que tiveram as quebras menos expressivas quando compradas com as restantes do país.