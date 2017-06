Até ao final de Maio foram descarregados nas lotas da Madeira cerca de 3.511 quilos de pescado, mais 26% que em igual período de 2016.

Segundo o executivo insular, para este aumento contribuíram várias espécies, nomeadamente o atum rabilo e o peixe espada preto que este ano já totalizaram 17 e 991 toneladas, respetivamente.

Ao valor do pescado descarregado corresponde um total de 9,2 milhões de euros, mais 27% quando comparado com igual período do ano anterior.