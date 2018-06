Madeira celebra contrato-programa com ‘Os Especiais’ e projeto ‘Dançando com a Diferença’

O Governo Regional decidiu autorizar a celebração de um contrato programa como o Clube Desportivo ‘Os Especiais’ e ainda com o projeto ‘Dançando com a Diferença’. Estas instituições vão receber cada uma 10 mil euros para a realização de várias atividades.

O contrato-programa com ‘Os Especiais’ visa entre outras coisas fomentar actividades “com deficiência ou incapacidade” e ainda a promoção de experiências “do treino físico-motor e desportivo” em estabelecimentos de educação e nas instituições de educação especial.

Já o acordo celebrado com o ‘Dançando com a Diferença’ tem por objetivo promover a dança inclusiva e ainda fomentar o “apoio terapêutico, educacional e artístico” a crianças e jovens com deficiência e de projetos em parceria com estabelecimento de ensino.