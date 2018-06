Madeira aprova novo modelo de contratualização de cuidados de saúde com privados

Foi aprovado em conselho de governo um novo modelo de contratualização de cuidados de saúde com privados. A medida dispensa o adiantamento da despesa e o posterior reembolso. Os utentes da Madeira farão um copagamento ,de acordo com os critérios definidos neste regime, explica o executivo madeirense.

A reunião do conselho de governo celebrou um contracto-programa com a escola São José Cluny em que o governo regional se compromete a comparticipar, com 476 mil euros, a formação de enfermeiros desta instituição.

Na saúde foram ainda adquiridos cinco terrenos para o novo hospital avaliados em 684 mil euros.