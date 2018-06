Madeira apresenta evolução no número de alojamentos familiares e representa 2,2% da oferta nacional

A Madeira com os 130 mil 897 alojamentos familiares representa 2,2% da oferta total do país de acordo com o estudo da Pordata Retrato da Madeira. Todos os municípios da Região apresentam uma evolução neste parâmetro se se comparar os anos de 2001 e de 2016.

O Funchal é de longe o município mais representativo da oferta de alojamento familiar ao concentrar 52.692 casas seguido por Santa Cruz (20.359) e Câmara de Lobos (13.510).

O Porto Moniz (1.955), São Vicente (4.009) e Porto Santo (4.515) são os menos representativos sendo seguidos de perto por Ponta do Sol (4.769) e Santana (4.888).