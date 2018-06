Madeira aloca 400 mil euros para remoção de espécie invasores no Paul da Serra

O Governo da Madeira vai alocar uma verba de 400 mil euros para a remoção de espécies invasoras no Paul da Serra. A intervenção inclui 400 hectares nesta localidade e visa a diminuição do risco de incêndio e aumentar a disponibilidade hídrica da ilha.

A remoção de espécies invasoras inclui a carqueja e giesta, explicou, Susana Prada, secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais.

A intenção desta intervenção no Paul da Serra passa também a expansão de espécies como o urzal, que é característica deste habitat e com isso “aumentar as disponibilidades hídricas totais da ilha”, acrescentou a governante.