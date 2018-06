Madeira adquire terreno com mais de 250 mil metros quadrados para faixa corta-fogo

Foi assinada na passada quinta-feira a escritura para a aquisição de um prédio rústico que faz parte do projeto faixa corta-fogo num terreno com uma extensão de 251 mil e 250 metros quadrados que fica localizado no Terreiro da Luta.

A aquisição deste terreno pelo Governo Regional permite aumentar a área que está afecta à faixa corta-fogo ao longo do Caminho dos Pretos.

A faixa corta-fogo tem como intuito a criação de uma zona que permita minimizar os impactos dos incêndios florestais. Aqui estão incluídas “a construção de estradas e/ou caminhos estratégicos para, em caso de incêndio florestal, servirem de apoio ao combate a incêndios” e ainda as “zonas tampão” que reúne espécies de árvores que de preferência sejam indígenas.