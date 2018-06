Madalena Perdigão: “Há muitos investidores a procurarem o interior do país”

Os clientes podem ser portugueses, chineses, brasileiros ou ingleses. Portugal está na moda e os investidores sentem-se atraídos por vários incentivos: dos benefícios fiscais para quem aposta no imobiliário à possibilidade de terem uma rentabilidade acima da média. Madalena Azeredo Perdigão, associada coordenadora da área de Turismo & Lazer da CCA Ontier, lidera uma equipa que junta oito advogados dos departamentos de laboral, corporate, imobiliário, fiscal e público.

“O cliente sente que tem um serviço global e completo. Acompanhamos do ponto de vista jurídico toda a negociação, quer com os proprietários até à estruturação do negócio e exploração”, afirma a advogada. A maior parte dos clientes são empresariais, interessados em empreendimentos turísticos. No entanto, devido ao boom do alojamento local aparecem cada vez mais clientes individuais. “Alguns começaram a evoluir e até já querem fazer hostels, por exemplo, e criam sociedades para investir. Não querem ter só o dinheiro do banco e os incentivos do Governo trouxeram esta dinâmica interessante”, explica Madalena Azeredo Perdigão.

