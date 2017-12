MAAT superou todas as expetativas

16Um ano após a abertura do novo edifício do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia – MAAT, que se tornou um ícone na cidade de Lisboa, Pedro Gadanho, diretor do museu, revela que superou todas as expetativas, quer em número de visitantes quer de exposições.

O interesse que o edifício desenhado pela arquiteta britânica Amanda Levet despertou – e que lhe valeu inúmeros prémios nacionais e internacionais – e a localização privilegiada junto ao Tejo, traduziu-se em milhares de visitantes ao longo do ano, nacionais e estrangeiros.

Gadanho explica que este museu veio mostrar que a arte contemporânea começa a ser apreciada pela população em geral. “As pessoas não costumam ter a perceção e sensibilização para as artes visuais, sobretudo para a contemporânea, e este primeiro contacto tem sido muito positivo. Os visitantes portugueses continuam a voltar ao museu, o que é muito significativo. Contudo, são os turistas estrangeiros que mais têm visitado o MAAT”, explica o diretor. Para ter uma ideia, a média de visitas aos museus oscilava entre 10 e 12%. No caso do MAAT, a fasquia subiu aos 40%.