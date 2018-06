Madeirense M-ITI integra consórcio que vai criar rádios comunitárias em Portugal e na Irlanda

O Madeira Interactive Technologies Institute (M-ITI) faz parte de consórcio Grassroot Wavelengths, com mais nove entidades, que está a desenvolver um projcto, que tem apoio europeu no Horizonte 2020, que irá lançar rádios comunitárias em Portugal e na Irlanda. Esta iniciativa já foi também testada na Roménia.

Atualmente o projecto, que envolve três investigadores do M-ITI, do consórcio Grassroot Wavelengths já se encontra operacional na Roménia onde foram emitidas duas licenças de estações de rádio comunitárias que vão envolver duas aldeias remotas do país.

As licenças foram para a ‘Radio Civic Vârvoru de Jos’ (Dolj), que vai servir uma aldeia agrícola com cerca de 3000 habitantes e a ‘Radio Civic Sfântu Gheorghe’ (Tulcea), é uma aldeia de pescadores com cerca de 1000 habitantes.