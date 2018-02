M-ITI ganha prémio internacional e alerta para a importância das energias renováveis

A concepção de uma bateria alternativa que armazena energia graças à força da gravidade valeu ao Instituto de Tecnologias Interativas (MITI) a distinção com o II Prémio Internacional de Inovação Cultural. O projeto vai estar em exposição no Centro de Cultura Contemporânea de Barcelona até 15 de Abril.

“Trata-se de um prémio importante ao nível europeu, não só porque combina ideias inovadoras ligadas ao design mas também porque vai permitir consciencializar as pessoas para o papel e a importância das energias renováveis, embora a bateria não tenha eficiência para ser usada no quotidiano”, explica Nuno Nunes, presidente do MITI.

A ‘Newton Machine’ é uma bateria alternativa que armazena energia graças à força da gravidade. Trata-se de um projeto criado ‘Reconstrained Design Group’ que propõe um novo método de armazenamento de energia, usando a força da gravidade e afirmando-se como alternativa ao uso de baterias poluentes. Estas são baterias que acumulam energia obtida através de um painel solar para aumentar o peso. À medida que o peso cai, ele liberta energia que pode ser usada para ativar pequenos aparelhos elétricos.