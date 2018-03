Luz Saúde anuncia saída da bolsa

A administração da sociedade que detém o Hospital da Luz convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para o dia 13 de abril de 2018, pelas 10 horas, com vista a deliberar a perda da qualidade de sociedade aberta da Luz Saúde.

O anúncio foi feito à CMVM e a operação de saída de mercado é feita ao abrigo do artigo 27.º, n.º 1, alínea b) do Código dos Valores Mobiliários, que diz que uma sociedade pode perder a qualidade de sociedade aberta se essa perda for “deliberada em assembleia geral da sociedade por uma maioria não inferior a 90 % do capital social e em assembleias dos titulares de acções especiais e de outros valores mobiliários que confiram direito à subscrição ou aquisição de acções por maioria não inferior a 90 % dos valores mobiliários em causa”.