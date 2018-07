Lusófona garante aprovação de 9 projetos de investigação

Os contratos foram aprovados no decorrer do “1º concurso público para o apoio ao desenvolvimento de planos de emprego científico e desenvolvimento de carreiras científicas por instituições académicas e científicas”, informa a Universidade Lusófona em comunicado.

No documento, a instituição releva a avaliação feita ao seu plano estratégico de investigação e emprego científico para os próximos seis anos: 8.8 pontos, em 10 pontos possíveis.

No “Concurso de projetos de Investigação em todos os Domínios Científicos 2017”, a Universidade Lusófona viu aprovados seis dos seus projetos enquanto instituição promotora, e três projetos enquanto instituição copromotora, num total de mais de um milhão e meio de euros de financiamento para atividades de I&D promovidas por investigadores da Instituição.

Estes nove projetos, destaca, refletem o esforço e o trabalho das diferentes unidades de Investigação da Universidade (UID), desde as ciências da comunicação às ciências da educação, passando pelas ciências da saúde, psicologia, medicina veterinária, tecnologias de informação e comunicação e transportes.

Segundo Manuel Damásio, presidente do Conselho de Administração do Grupo Lusófona, “estes resultados irão contribuir para o reforço da aposta na investigação como vetor central do seu desenvolvimento futuro”.