Luso-franceses detidos na Guarda com armas e Corão

Foram detidos dois suspeitos lusodescendentes que se encontravam na posse de armas e um exemplar do Corão, livro sagrado do islamismo. Os dois irmãos, de 27 e 23 anos, que residiam numa aldeia do concelho de Almeida, estão, neste momento, a ser investigados pela Polícia Judiciária (PJ) da Guarda por possível ligação ao radicalismo islâmico. A notícia é avançada esta segunda-feira pelo Jornal de Notícias.

A origem da investigação passa pelo alerta do Hospital da Guarda, após ter prestado assistência ao irmão mais novo, atingido com um tiro na perna. A PJ dirigiu-se ao serviço de urgência, mas por sua vez, o suspeito não soube explicar o que havia acontecido. Entre a meia-noite e a uma da manhã o suspeito passeava o seu cão, quando ouviu um barulho e reparou, então, que estava a sangrar.

No entanto, a versão não convenceu a PJ que acabou por emitir mandados de busca à residência e viaturas dos suspeitos luso-franceses. Numa das viaturas dos irmãos foi encontrado o exemplar do livro sagrado islâmico. O suspeito de 27 anos acabou por confessar ter-se convertido ao islamismo há cerca de quatro anos, avança o JN.